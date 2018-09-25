الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور

فيلم "القضية 23" عرض فى أغلب الدول العربية

لم أتوقع جائزة من "فينيسيا" والتقليل من مبدعينا أمر غير مقبول

أعرب الممثل الفلسطيني الكبير كامل الباشا، رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان الجونة السينمائى، عن فخره بتواجده فى مهرجان ووصفه بأنه لا يمكن أن يقل عن أى مهرجان فى العالم، ولكنه يتخطى فى كثير من مظاهره نظراءه فى كبرى الدول والعواصم، معبرا عن حزنه الشديد مما آلت إليه الصحافة العربية من جهل لافت فى تعاملها مع المهرجانات السينمائية، واهتمامها فقط بالمظاهر الخارجية للحفل من ملابس النجوم ومظاهر الاحتفالات على السجادة الحمراء وغيرها من الأمور السطحية.وقال "الباشا"، فى حوار خاص لـ"صدى البلد"، إن تركيز الإعلام على المظاهر أمر مؤسف ويدل على مدى الجهل الذي يتمتع به البعض فى تعامله مع الحدث السينمائى، وحتى العاملون فى هذا المجال يدركون حقيقة هذا الأمر، أما الحركة النقدية وخصوصا الجديدة، فهى في تصاعد يواكب ما يحدث فى عالمنا العربى على مستوى السينما، ويحسب لها حسابات خاصة ويعتدى برأيهم سواء من شركات الإنتاج أو الجمهور وصناع السينما أنفسهم.وكشف الممثل الفلسطيني أنه لا يزال يتلقى ردود الأفعال على فيلمه "القضية 23"، والذى قام ببطولته أمام الفنان عادل كرم والمخرج زياد دويرى، مشيرا إلى أنه حقق وقت عرضه فى لبنان أكبر إيرادات فى تاريخ السينما اللبنانية.وأضاف أن الفيلم دخل عددا كبيرا من المهرجانات والعروض الجماهيرية فى معظم الدول العربية حتى عرضه فى المكسيك واليابان التي طرحته فى 50 دار عرض ولاقى استحسانا لافتا.وأكد "الباشا" أن الهجوم على الفيلم كان سببه الاختلاف مع المخرج فقط، حتى أن جبهة مقاطعة إسرائيل قالت خلال بيانها عقب العرض إنه لا ينطبق عليه شروط المقاطعة، وطالبوا زياد أن يعتذر عن فيلمه الماضى ولكنه لم يحدث طبعا وبالتالى قاموا بالتصعيد ولم يدركوا أنهم خدموا الفيلم وقدموا له دعاية بشكل أو بآخر.وتابع: "بمجرد ما قرأت السيناريو شعرت بأنه مثير للجدل وتحدثت مع المخرج زياد دويرى حول استعداده لتلقى ربما هجوم شرس، ولذلك شعرت بقدر كبير من التقدير بعد حصولى على جائزة أفضل ممثل من مهرجان فينيسيا والتى جاءت غير متوقعة بالمرة، وبعدها بفترة قصيرة حصلت على جائزة أفضل عمل مسرحى بمهرجان عكا، لذلك أعتبر 2017 عاما مميزا بالنسبة لى".الفيلم لاقى بعض الهجوم من عدد من الفلسطينيين نظرا لأن لديهم طريقة تفكير تخصهم بطبيعة الحال، تتلخص فى احتكارهم للمعاناة وعدم تصديق أنه يمكن لشخص آخر أن يكون الضحية لذلك أزعجهم الفيلم.ولفت "كامل" إلى أنه وقع فى مسئولية عظيمة بعد حصوله على الجائزة العريقة، حيث إنه رفض عدة أعمال بعد تقديمه فيلم "القضية 23" لحرصه على عدم الهبوط بمستوى أعماله المقبلة، وبالتالى يتمنى أن يحصل على عمل مميز يرتقى لطموحاته وأحلام متابعيه، وسعيد بمشاركته فى دور صغير بمسلسل فى حجم "السهام المارقة".على جانب آخر، أكد الممثل الكبير استعداده لتقديم أفلام فى مصر إذا توافرت الفرصة، حيث تظل قلب الأمة السينمائية فى المنطقة، وهو أمر يدركه الجميع تماما، حيث تعتبر هى الدولة الوحيدة عربيا التى تمتلك سوقا لها جدوى، وبالتالى ينعكس هذا الغنى على قرار بعض الممثلين العرب حتى بالانتقال للعيش فى القاهرة.ورفض الحديث عن مغازلة بعض المخرجين العرب بأفلام تروق للغرب عن طريق طرح وتناول قضايا مثيرة للاهتمام، وبالتالى يصبح لدينا كل عام أكثر من عمل عربى فى المهرجانات الكبرى، وقال إن هذه الأفلام يتم الاحتفاء بها نتيجة مستواها، فضلا عن احتوائها على قضية إنسانية بالأساس يمكن أن تلمس أشخاصا لا يعلمون حتى بتفاصيل الصراع الدائر، وبالتالى تم الاحتفاء بفيلمه "القضية 23" ليس إرضاءً لأحد ولكنه فيلم مهم، واستنكر هذه النظره من بعضها اتجاه مبدعينا أو التقليل منهم على حساب الغربيين، مؤكدا أن السينما لغة عالمية يفهمهما ويستوعبها الجميع، فتقرب الشعوب وتحاول أن تدعو للتأمل.