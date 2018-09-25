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شريف دلاور: لابد من إنشاء بنك عربي للتنمية لتمويل البنية الأساسية العربية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:16 ص
المفكر الاقتصادى
المفكر الاقتصادى شريف دولار
حمزة شعيب
قال الدكتور شريف دولار المفكر الاقتصادى، إنه لابد من إنشاء بنك عربي للتنمية، وصندوق طوارئ لتمويل البنية الأساسية العربية، لتفادى أى عجز يواجه الدول العربية.

وأضاف« دولار» خلال حواره مع الإعلامى «أحمد موسى» مقدم برنامج «على مسئوليتى» والمذاع عبر قناة «صدى البلد»،:"قرارات الإصلاح الإقتصادى كانت ضرورية وحتمية".

وأشار إلى أن، مصر تأخرت كثيرا فى قرارات الإصلاح الإقتصادى .

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