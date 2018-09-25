أبو العينين في الأمم المتحدة: مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، تحدث عن دور مصر في مكافحة الإرهاب، والمنتظر من الأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب من اتخاذ قرارات معاقبة الدول التي ترعى الإرهاب وتموله وتسهل تنقل الإرهابيين، عن طريق تحويل قادة الدول التي ترعي الإرهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، مطالبا المجتمع الدولي بمساندة رؤية مصر التي تؤكد على أن الفراغ الذي ترتب على إسقاط الدول في منطقة الشرق الأوسط وفر البيئة الخصبة لإنتشار التنظيمات الإرهابية، وذلك أثناء مشاركته في قمة نيلسون مانديلا للسلام صباح اليوم في نيويورك، واجتماعه مع مراد وهبة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، على هامش أعمال الجمعية العمومية.





وأضاف" موسى"، في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، قائلا:"نوه أبو العينين على أهمية مبادرة الرئيس السيسي وتكليفه للأزهر الشريف بضرورة التصدى للتفسير المنحرف للإسلام والتأكيد على أن الإسلام بريء من الإرهابيين وتفسيراتهم المنحرفة، مؤكدا أن المسلمين هم اكبر ضحابا الإرهاب قتلا وتشريد ودمارا"، مضيفا:" وأشار أبو العينين إلى دور مصر في مكافحة الإرهاب، لأنها تعتبر في مقدمة الدول التي عانت من الإرهاب وتخوض حربا ضروسا ضد كافة التنظيمات الإرهابية للدفاع عن أمن المنطقة والعالم".





وتابع " موسى" قائلا،:" وشدد أبو العينين أن ثورة 30 يونيو أسقطت مخطط جماعات الإرهاب الهادف إلى تحويل سيناء أرض السلام إلى وكرا لمهاجمة دول المنطقة، ولكن مصر اعتمدت على قواتها المسلحة ونفسها في مكافحة الإرهاب وحققت نجاحات ميدانيا في مكافحة الإرهاب، وإعادة الأوضاع في شمال شرق سيناء إلى طبيعتها، بالإضافة إلى خوض مواجهة فكرية ودبلوماسية لمحاربة الفكر المتطرف ومواجهة التنظيمات المتطرفة وكل من يدعمها ماديا ولوجيستيا ".





وأكمل" موسى " قائلا:" أكد أبو العينين على أن مصر حريصة على مكافحة الإرهاب باستراتيجية شاملة، وعلى العالم دعم رؤية مصر لمواجهة الإرهاب والتصدي إلى رعاة الإرهاب ومموليه ومن يوفرون الملاذ الأمن لهم".





وأضاف " موسى"، قائلا:" تحدث أبو العينين عن التحديات التى تواجه مصر أيضا، وعن الانتصار الذي حققته مصر من أجل التنمية الحقيقية والتى ظهرت فى كافة المجالات، ثم عرض فيلم تسجيلي عن الأوضاع في مصر، وفرص الاستثمار، وأهم المشروعات الموجودة داخل مصر، وعن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الفترة الماضية، وذلك ضمن لقاءات الوفد البرلماني الدولي مع مسئولي الأمم المتحدة".





وتابع " موسى" قائلا،:" تطرق أبو العينين للحديث عن القضية الفلسطينية والسلام في الشرق الأوسط، والتطورات السلبية التي تحل على القضية الفلسطينية، بسبب الإعتراف الأمريكي بإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، بالإضافة إلى إجراءات أمريكا بوقف تمويل منظمة الأونروا بـ 350 مليون جنيه لتعطيل الوكالة عن العمل الإنساني تجاه 5 مليون فلسطيني من الأطفال والنساء والشيخ، وإصدار إسرائيل قانون يهودية الدولة، وغلق أمريكا مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في إجراء إنتقامي نتيجة استبعاد السلطة الفلسطينية لأمريكا من لعب دور الوسيط بين الفلسطينيين والإسرائيلين".



