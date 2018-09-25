اليوم.. الصحفيين تناقش إتاحة المعلومات لأعضائها ومكافحة الجرائم التقنية

تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، اليوم، ندوة، عن "الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".



ومن المقرر أن يشارك في الندوة، المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً، في قاعة طه حسين بالدور الرابع بمقر النقابة.