ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم.. الصحفيين تناقش إتاحة المعلومات لأعضائها ومكافحة الجرائم التقنية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 03:07 ص
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، اليوم، ندوة، عن "الإتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".

ومن المقرر أن يشارك في الندوة، المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة الوزراء، وذلك فى تمام الساعة الخامسة مساءً، في قاعة طه حسين بالدور الرابع بمقر النقابة.

ترشيحاتنا

محمد مصيلحي: لهذا السبب لم نتعاقد مع خالد جلال.. وطولان رجل المرحلة

تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

بث مباشر من الفيفا لحفل الأفضل فى العالم بمشاركة محمد صلاح

يحيى الفخراني وجلال الشرقاوي ولبلبة في عزاء سمير خفاجي

مدير أعمال جميل راتب ينفى تبرع الفنان الراحل بثروته لمستشفى سرطان الأطفال

أسباب خسارة محمد صلاح لقب أفضل لاعب في العالم عن موسم 2017/2018

السفارة البريطانية تهنئ صلاح بعد حصوله على جائزة أفضل هدف لعام 2018

الطاهري يوضح دلائل توجه ترامب للقاء الرئيس السيسي في مقر إقامته..فيديو

ديلي ميل: ترامب يتجاهل ترودو.. ويجد وقتا لمقابلة السيسي وماكرون وماي

ليلى علوي وبهجت قمر وعمرو عرفة في عزاء سمير خفاجي.. صور

أبو العينين: 500 ألف قتيل و10 ملايين مشرد و226 مليار دولار خسائر سوريا من الحرب

ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

شريف دلاور يكشف مهام البنك العربي للتنمية في دعم دول المنطقة
الفقي: 1220 شركة أمريكية في مصر و8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري
أحمد موسى: أبو العينين تحدث من الأمم المتحدة عن دور مصر في مكافحة الإرهاب والقضية الفلسطينية والأزمة السورية.. فيديو
عرض مش مرض.. كيف تتعاملين مع ارتفاع درجة حرارة طفلك
ترامب: أثني على مجهودات مصر في مكافحة الإرهاب .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟