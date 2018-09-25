أحمد موسى: روسيا تمد سوريا بصواريخ إس 300 المتطورة خلال أيام

قال الإعلامي، أحمد موسى، إن روسيا قررت إمداد سوريا بصواريخ "إس 300"، وهي واحدة من أهم أنظمة الدفاع الجوي في العالم، والتي تتعامل مع 24 هدفا في نفس الوقت.



وأكد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أنه بعد إمداد سوريا بمنظومة الدفاع الصاروخي خلال أسبوعين؛ ستحدث تغييرا في معادلة الشرق الأوسط.



وأضاف الإعلامي أحمد موسى، أنه فور إسقاط طائرة روسية من جانب قوات الدفاع الجوي بطريق الخطأ، والمتسبب في ذلك طيران الكيان الإسرائيلي؛ قررت موسكو غلق المجال الجوي السوري على أمريكا وإسرائيل.



وأوضح أن المنظومة الدفاع الروسية ستحمي سوريا ولا تستطيع مقاتلات أي دولة في العالم في الاقتراب من سوريا، حيث ستعترض أي هجمات على الأراضي السورية.