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توك شو

أحمد موسى عن أحكام مذبحة كرداسة: القضاء لا يظلم أحدا.. فيديو

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 02:50 ص
أحمد موسى
أحمد موسى
توك شو
قال الإعلامي، أحمد موسى، إن محكمة النقض أيدت الحكم بالإعدام على المتهمين في قضية مذبحة كرداسة، والصادرة ضدهم من محكمة الجنايات.

وأكد موسى، خلال برنامج "علي مسئوليتي" على قناة صدى البلد، أن القضاء لا يظلم أحدا، وأن تأييد الحكم الذي أصدره المستشار محمد شيرين فهمي يؤكد سلامة وعدالة ونزاهة القضاء.

وأوضح الإعلامي، أن جميع الأحكام التي أصدرتها هذه الدائرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لم ينقض لها حكم، بل يتم تأييد أحكامها من محكمة النقض.

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