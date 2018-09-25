برومو أغنية باين حبيت للهضبة يحقق نصف مليون مشاهدة في 5 ساعات

حقق برومو أغنية "باين حبيت" لعمرو دياب، أكثر من 500 ألف مشاهدة على يوتيوب خلال أول 5 ساعات من طرحه.



الأغنية هي "هِدّ" ألبوم "كل حياتي" فهي من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفي، وتوزيع مارشميلو.



واستقر دياب، علي موعد طرح ألبومه الجديد "كل حياتي" ليكون يوم السبت القادم الموافق 29 من شهر سبتمبر الجاري .



وسيطرح دياب، الألبوم يوم 30 سبتمبر عبر قناته الخاصة بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" علي أن يُطرح بالأسواق يوم 1 أكتوبر و عبر الـ"آي تيونز" يوم 3 أكتوبر المقبل.



يضم ألبوم"كل حياتي" 10 أغاني، وتعاون دياب فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، تامر حسين، تركي أل شيخ، محمد يحيي، عمرو مصطفي، أحمد الهرمي،أسامة الهندي، ونادر حمدي.



