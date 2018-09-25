في ذكرى رحيله الرابعة.. 10 معلومات عن النجم خالد صالح

يوافق اليوم الثلاثاء، 25 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنان الراحل خالد صالح الرابعة، حيث رحل عن عالمنا في العام 2014، متأثرا بأزمات صحية متراكمة بسبب التدخين.



رحل الفنان الراحل تاركًا رصيدًا وإرثًا فنيًا كبيرًا على الرغم من دخوله مجال التمثيل فى سن كبير، ليترك آخر بصمة له فى دور الشيخ جعفر بفيلم "الجزيرة 2" مع النجوم أحمد السقا وهند صبري وخالد الصاوي.



ويستعرض "صدى البلد" 10 معلومات عن الفنان الراحل.



1- ولد في القاهرة فى 20 يناير عام 1964.



2- بدأ التمثيل من خلال مسرح الجامعة ومثل في مسارح الهواة، مثل مسرح الهناجر في دار الأوبرا المصرية لفترة طويلة، وكان هذا في الوقت الذي كان يمارس فيه أعماله التجارية الخاصة.



3- تفرغ تمامًا للتمثيل في عام 2000، وهو في سن السادسة والثلاثين ولمع نجمه سريعًا، وبرع في أداء الأدوار المعقدة وفي أدوار الشر والجبروت.



4- من أهم أعماله السينمائية "تيتو" و"عمارة يعقوبيان"، وأيضا عرض له في رمضان 2007 مسلسل سلطان الغرام، وفي رمضان 2008 بعد الفراق، وهما بطولة مطلقة له، وأيضا في صيف 2007 فيلم أحلام حقيقية، وفيلم هي فوضى إخراج يوسف شاهين وخالد يوسف .



5- كان خالد صالح يحرص في كل بلد يزوره على زيارة إحدى الجمعيات الخيرية أو مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما شابه، حيث أنه يجد في ذلك واجب عليه أداؤه، حيث سبق له زيارة مركز راشد لعلاج ورعاية الأطفال في دبي، وحضر افتتاح مستشفى سرطان الأطفال الجديد في السودان.



6- مثَل خالد صالح ساحة خصبة للنقاد من حيث تباين آرائهم، حيث دفعت الأدوار الكبيرة التي لعبها في المسلسلات الرمضانية إلى الواجهة وجعلت منه إحدى الشخصيات الأساسية في فترة رمضان التي تمثل الموسم الأساسي للأعمال الدرامية.



7- يعتبره الكثيرون أحد أهم فنانى الجيل الحالى، وامتدادًا لجيل العمالقة من الممثلين المصريين الذين برعوا في آداء الأدوار المعقدة مثل زكي رستم ومحمود المليجي، مستدلين على ذلك بقدرته العالية في التشخيص والذي يصل إلى حد الاندماج الكامل في الدور الذي يؤديه، ويصف الكثيرون آداءه بالصدق وعدم الافتعال، مما أدى لشعبيته الواسعة التي تمتد عبر الوطن العربي.



8- تزوج عام 2012 من حفيدة وزير الصحة الأسبق «مي كريم».



9-عانى صالح من مشاكل صحية عديدة بسبب التدخين، أخضعته للعديد من العمليات، وعلى الرغم من تحذير الأطباء له بخطورة عمليته الأخيرة "القلب المفتوح" وضرورة إجرائها فى الخارج، إلا أنه رفض وقرر إجرائها فى مركز مجدي يعقوب بأسوان، ليتوفي عقب العملية فى فجر يوم 25 سبتمبر 2014.



10- كانت آخر صورة للفنان الراحل قد نشرها ابن شقيقه، والتى تم التقاطها له في مركز مجدي يعقوب للقلب بأسوان، وذلك قبل وفاته بأيام .