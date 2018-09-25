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فن

كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 06:46 ص
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
محمد صبحي
تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المطربة الشعبية فاطمة عيد، ومذيعات برنامج "it's showtime"، وذلك في حلقة خاصة، تعرض مساء الأربعاء، على فضائية "cbc".

وتقدم فاطمة عيد خلال الحلقة عددا من أغانيها الشعبية المميزة التي اشتهرت بها طوال مشوارها الفني، بالإضافة إلى أغنيتين من ألبومها الجديد المقرر طرحه في الأسواق خلال الأيام المقبلة.

وتناول اللقاء حديث فاطمة عيد عن ارتباط "العوام" بها من خلال اغاني الأفراح، وعن علاقتها بزوجها صاحب كلمات أغلب أغانيها، وابنتها المطربة الشابة شيماء الشايب.

أما في الفقرة التالية، فتظهر مقدمات برنامج " it's showtime " وهن "مها الصغير" مصممة الأزياء الشهيرة، و"شيرين عرفة" ابنة المخرج السينمائي شريف عرفة، "دينا حويدق" مراسلة قناة نايل تي في سابقا.

وكشفت مقدمات " it's showtime "الذي يعرض على فضائية "cbc" عن ما يتناوله البرنامج لحياة المشاهير من زوايا مختلفة، أبرزها التعرف على هوايات غير معلومة للجماهير عن نجمهم المفضل.
كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور
كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور
كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور
كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور
كواليس لقاء فاطمة عيد ومذيعات it's showtime مع منى الشاذلي غدا.. صور

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