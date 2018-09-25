محمد شاكر: مصر الأرخص في أسعار الكهرباء بالشرق الأوسط

أكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في حديث لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن مصر لديها أرخص أسعار لبيع الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط.



وقال شاكر: "الحكومة تعكف على إصلاح منظومة الطاقة الحالية في مصر"، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون "من خلال إدخال المنظومة النووية، وذلك من خلال مشروع محطة الضبعة الذي تنفذه روسيا".



وأضاف:" المنظومة النووية تعمل على تحسين خدمات الكهرباء وقد شهد وضع الطاقة الكهربائية في مصر تحسنًا منذ العام 2015، كما أن جميع الاتفاقيات والعقود مع روسيا بخصوص محطة الضبعة النووية دخلت حيز التنفيذ، والعمل جار على تطبيقها من قبل الجانبين الروسي والمصري".



وأوضح أن هناك زيارات من الجانب الروسي لموقع التصميمات والأبحاث في المحطة، مضيفًا أن روسيا تمول المحطة بنسبة 85%.



وتابع أن أكثر الأمور التي تستحوذ على اهتمام السلطات المصرية في تصميم المشروع؛ هو الأمن والسلامة.