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سامح شكري يشارك في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب بنيويورك

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 04:19 ص
الوزير سامح شكري
الوزير سامح شكري
أ ش أ
شارك وزير الخارجية سامح شكري، الاثنين، في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تتواصل أعمالها بنيويورك.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تدوينة عبر "تويتر"، إن الوزراء العرب ناقشوا كافة القضايا العربية المطروحة على جدول أعمال الشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة.

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