10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

فاز محمد صلاح نجم كرة القدم المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، منذ ساعات، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بعدما نافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في العالم، مع الثنائي كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ويوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، والتي فاز بها الأخير.



ويستعرض "صدى البلد" في هذا الشأن أبرز المعلومات عن "بوشكاش" أسطورة كرة القدم، والذي تمت تسمية الجائزة باسمه، تكريما له، والذى درَّب الفريق الأول للنادى المصري البورسعيدي أيضا خلال مسيرته الرياضية.



1- اسمه فيرينتس بوشكاش من مواليد 1 أبريل 1927.



2- بدأ بوشكاش لعب كرة القدم في عام 1939 مع نادي هونفيد المجري، حتى عام 1956، وشارك خلال تلك الفترة في 354 مباراة وسجل 357 هدفا.



3- لعب مع منتخب المجر منذ عام 1949 وحتى عام 1956، حيث كان ضمن الفريق الذهبي برفقة ساندور كوشيتش، وشارك خلال تلك الفترة في 85 مباراة وسجل 84 هدف.



4- فاز بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية، وشارك في كأس العالم لكرة القدم 1954.



5- انتقل إلى إسبانيا بعد قيام الثورة المجرية 1956، ولعب مع نادي ريال مدريد، حيث بلغت عدد مشاركاته في الدوري الإسباني 180 مباراة سجل خلالها 156 هدفا.



6- فاز بلقب هداف الدوري الإسباني 4 مرات في مواسم 1960 و1961 و1963 و1964,



7- بعد ان اعتزل بوشكاش كرة القدم توجه إلى التدريب، حيث تولى الإدارة الفنية للعديد من أندية الدوري الإسباني والمجري والأمريكي والأسترالي، حتى درب النادي المصري في موسم 1979 /1980، وأخيرا قام بتدريب منتخب المجر فى عام 1993.



8- تم تشخيص حالته الصحية بأنه مريض بالـ"ألزهايمر" في سنة 2000.



9- سمح له بمغادرة المستشفى في بودابست في سبتمبر 2006، قبل أن يتوفى بعدها بشهرين - فى 17 نوفمبر- حيث كان قد قضى 6 سنوات فيه.



10- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير اسم الجائزة التي يفوز بها هداف كأس العالم، بحيث سيصبح اسمها ابتداء من نسخة عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا بـ"جائزة بوشكاش".