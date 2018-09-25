ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 05:46 ص
صدى البلد
كريم جمال
فاز محمد صلاح نجم كرة القدم المصري، وفريق ليفربول الإنجليزي، منذ ساعات، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2018، خلال حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم؛ بعدما نافس أيضا على جائزة أفضل لاعب في العالم، مع الثنائي كريستيانو رونالدو نجم البرتغال ويوفنتوس الإيطالي، ولوكا مودريتش نجم ريال مدريد ومنتخب كرواتيا، والتي فاز بها الأخير.

ويستعرض "صدى البلد" في هذا الشأن أبرز المعلومات عن "بوشكاش" أسطورة كرة القدم، والذي تمت تسمية الجائزة باسمه، تكريما له، والذى درَّب الفريق الأول للنادى المصري البورسعيدي أيضا خلال مسيرته الرياضية.

1- اسمه فيرينتس بوشكاش من مواليد 1 أبريل 1927.

2- بدأ بوشكاش لعب كرة القدم في عام 1939 مع نادي هونفيد المجري، حتى عام 1956، وشارك خلال تلك الفترة في 354 مباراة وسجل 357 هدفا.

3- لعب مع منتخب المجر منذ عام 1949 وحتى عام 1956، حيث كان ضمن الفريق الذهبي برفقة ساندور كوشيتش، وشارك خلال تلك الفترة في 85 مباراة وسجل 84 هدف.

4- فاز بالميدالية الذهبية مع منتخب بلاده في الألعاب الأولمبية، وشارك في كأس العالم لكرة القدم 1954.

5- انتقل إلى إسبانيا بعد قيام الثورة المجرية 1956، ولعب مع نادي ريال مدريد، حيث بلغت عدد مشاركاته في الدوري الإسباني 180 مباراة سجل خلالها 156 هدفا.

6- فاز بلقب هداف الدوري الإسباني 4 مرات في مواسم 1960 و1961 و1963 و1964,

7- بعد ان اعتزل بوشكاش كرة القدم توجه إلى التدريب، حيث تولى الإدارة الفنية للعديد من أندية الدوري الإسباني والمجري والأمريكي والأسترالي، حتى درب النادي المصري في موسم 1979 /1980، وأخيرا قام بتدريب منتخب المجر فى عام 1993.

8- تم تشخيص حالته الصحية بأنه مريض بالـ"ألزهايمر" في سنة 2000.

9- سمح له بمغادرة المستشفى في بودابست في سبتمبر 2006، قبل أن يتوفى بعدها بشهرين - فى 17 نوفمبر- حيث كان قد قضى 6 سنوات فيه.

10- قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تغيير اسم الجائزة التي يفوز بها هداف كأس العالم، بحيث سيصبح اسمها ابتداء من نسخة عام 2010 التي أقيمت في جنوب إفريقيا بـ"جائزة بوشكاش".

ترشيحاتنا

تعرف على ترتيب أفضل مدربي العالم عقب فوز ديديه ديشامب بالجائزة

تفاصيل عشاء عمل مجلس الأعمال للتفاهم الدولي على شرف الرئيس السيسي.. صور

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

ترامب على تويتر: لقائي مع السيسي شرف عظيم

الداخلية تستجيب لـ صدى البلد وترفع الأتوبيس المهجور بمدينة نصر.. صور

تعرف على ترتيب محمد صلاح بقائمة أفضل لاعب فى العالم عن عام 2018

رامي رضوان لـ محمد صلاح: هتفضل الأفضل في قلوبنا

الدموع كادت أن تفضح شغفه.. هكذا استقبل محمد صلاح خبر خسارة لقب الأفضل في العالم

تفاصيل القمة المصرية الأمريكية بين السيسي وترامب في نيويورك

نوال الزغبي تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد

محمد إبراهيم: تجاوزت في حق مرتضى واعتذرت خلال مباراة الزمالك والاتحاد

أبو العينين: 500 ألف قتيل و10 ملايين مشرد و226 مليار دولار خسائر سوريا من الحرب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

زناتى حسنى رحل بعد والده بثلاثة أيام .. وهذه قصة كفاحه فى نقابة الممثلين.. صور

فيديو

طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني
4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5
وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس
أحمد موسي : أبو العينين أكد حفاظ مصر على الدولة السورية والحيلولة دون انهيارها.. فيديو
أبو العينين في الأمم المتحدة: مصر تخوض حربا ضروسا ضد الإرهاب نيابة عن العالم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟