إيران والقوى الكبرى يتفقون على استحداث آلية لاستكمال التجارة

قالت القوى المتبقية ضمن الاتفاق النووي الدولي مع إيران، اليوم الثلاثاء، إنها وافقت على مواصلة العمل على خلق آلية خاصة للحفاظ على التجارة مع إيران، بما يشمل مجال النفط، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الذي أبرم عام 2015.



ونقلت شبكة "روسيا اليوم" عن، فيديريكا موجيريني مسئولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، قولها، عقب اجتماع مع مسئولين كبار من بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وإيران: "بعيدا عن الحاجة الملحة للتوصل لنتائج ملموسة، رحب المشاركون بالمقترحات العملية للحفاظ على قنوات الدفع وتطويرها".



وأضافت: "ذلك ولا سيما المبادرة لتدشين آلية خاصة لتسهيل الدفع فيما يتعلق بصادرات إيران بما في ذلك النفط".