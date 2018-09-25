صحف الكويت تبرز مشاركة السيسي بالأمم المتحدة.. ترامب يشكر الرئيس على جهود مكافحة الإرهاب.. النقد الدولي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري.. روسيا تعاقب إسرائيل بعد إسقاط الطائرة إيل20 وأمريكا تحذر من التصعيد

"صندوق النقد": اقتصاد مصر يتعافى وهو بين الأعلى في المنطقة

روسيا تبدأ في عقاب إسرائيل بعد حادث إسقاط الطائرة

فرنسا: لا حلول غير سياسية للأزمات في ليبيا وسوريا

"دعم الشرعية" يفتح ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة وصنعاء

الرئيس التونسي يعلن نهاية التوافق مع حركة "النهضة"

ترامب: زعيم كوريا الشمالية منفتح جدا.. ورائع

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.واهتمت صحيفة "الوطن" الكويتية بالقمة التي عقدها الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأمريكي، دونالد ترامب، بولاية نيويورك، وذلك على هامش انعقاد الدورة الـ73 من جلسات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.وقالت الصحيفة إن ترامب أكد للرئيس السيسي أن مصر في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب في العالم، معربًا عن شكره لجهود الرئيس السيسي والحكومة المصرية في مكافحة الإرهاب.وأبرزت "الأنباء" لقاء الرئيس السيسي، بمقر إقامته في نيويورك، المديرة التنفيذية ل‍صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، حيث أكدت الأخيرة الحرص على مواصلة التعاون مع مصر، وتوفير الدعم اللازم لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي. واستعرضت أيضًا جهود الصندوق في مجال الدعم الفني مع مختلف الجهات المصرية، فضلا عن دعم مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وفي جهود برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.وأكدت لاجارد بحسب بيان لصندوق النقد الدولي ان اقتصاد مصر يظهر علامات قوية على التعافي ونموه الاقتصادي يأتي ضمن الأعلى في منطقة الشرق الأوسط.وقالت "الجريدة" إنه بينما ألقى السيسي كلمة في قمة "مانديلا للسلام"، حرص الرئيس المصري على البحث عن فرص استثمار لدعم الاقتصاد المصري، إذ حضر عشاء العمل الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية، بمشاركة رؤساء عدد من كبرى الشركات الأميركية، واستعرض الإنجازات المتحققة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكيف تمكنت مصر من إجراء إصلاحات هيكلية في مجالات الصناعة وتحسين بيئة الاستثمار، موجها التحية إلى إصرار وعزيمة الشعب المصري الذي تحمل الأعباء بصبر.وسلطت "الوطن" الضوء على استقبال الرئيس السيسي لوزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مشيرةً إلى أن اللقاء شهد التباحث في سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً على الأصعدة الاقتصادية والاستثمارية فضلًا عن التطورات على الصعيد الإقليمي والمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي العربي، حيث يتفق الجانبان على ضرورة التصدي لها بمنتهى الحزم والوقوف صفًا واحدًا في مواجهة كافة التدخلات والمحاولات التي تستهدف النيل من أمن واستقرار الدول العربية.وأفادت "الرأي" بأن أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تسلم رسالة من الرئيس السيسي تضمنت دعوة له للمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثانية في شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، وقد قام سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت طارق القوني، بتسليم الرسالة إلى لوزير شئون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.وعلى الصعيد الإقليمي والعربي، كشفت "الجريدة" أن الرئيس السوري بشار الأسد تلقى، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الروسي فلاديمير بوتين، أمس، تناول فرض إجراءات إضافية لضمان سلامة الجنود الروس وتعزيز الدفاعات الجوية السورية، بالإضافة إلى آخر مستجدات الأوضاع السياسية، حيث أبلغه بأنه سيسلم إليه أنظمة صواريخ دفاع جوي من نوع "S300"، وذلك خلال محادثة هاتفية هي الأولى بينهما منذ إسقاط دمشق الطائرة "إيل 20" عن طريق الخطأ أثناء تصديها لغارات إسرائيلية على اللاذقية.في سياق متصل، قالت "الرأي" في افتتاحية نشرتها، اليوم الثلاثاء إن هذا الاتصال يعتبر جزءًا من سلسلة عقابية اتخذتها روسيا ضد إسرائيل، مشيرةً إلى ان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو أعلن بالفعل أن الإجراءت الروسية تتمثل في 3 خطوات هي " تسليم المنظومة الدفاعية لسوريا وتجهيز المراكز القيادية لدفاعه الجوي بنظام آلي للتحكم موجود حصريًا لدى الجيش الروسي، مما سيضمن الإدارة المركزية لجميع الدفاعات الجوية السورية، وتحديد جميع الطائرات الروسية في الأجواء من قبلها. وأخيرًا إطلاق التشويش الكهرومغناطيسي في مناطق البحر المتوسط المحاذية لسواحل سورية بهدف منع عمل رادارات واتصالات الأقمار الصناعية والطائرات أثناء أي هجوم مستقبلي على دمشق".ونقلت "القبس" عن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قوله، في أول رد من واشنطن على تلك الإجراءات، إن هذا الأمر يعتبر تصعيدًا خطيرًا من جانب موسكو، معربا عن أمله في أن تعيد الحكومة الروسية النظر في المسألة.وقالت "الوطن" إن وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان طالب، الإثنين، المجموعة الدولية بإبداء مزيد من الحزم وفرض عقوبات جديدة على من يعرقل العملية السياسية في ليبيا، مضيفًا أن "العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي في الأونة الأخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس".وذكرت "الأنباء" أن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أعلن فتح 3 ممرات إنسانية آمنة بين الحديدة غرب اليمن والعاصمة صنعاء، حيث قال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي إن التحالف يعمل مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية «اوتشا» من أجل فتح هذه الممرات، وأنها ستعمل من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 6 مساء، مشيرا أنه سيتم تفعيلها قريبا.وأفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" بأن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أعلن "نهاية التوافق" مع حزب (حركة النهضة) الإسلامي داعيا رئيس الحكومة يوسف الشاهد الى التوجه للبرلمان لنيل الثقة في حكومته "لانهاء الازمة السياسية" بالبلاد، حيث قال إن "التوافق مع حركة النهضة الاسلامية انتهى بعد ان فضلت (النهضة) تشكيل ائتلاف (سياسي جديد) مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد".وقالت "الوطن" إن قوات الأمن الجزائرية منعت آلاف المتظاهرين من العسكريين السابقين من الوصول إلى العاصمة للمطالبة بزيادة رواتبهم، وأغلقت جميع الطرق المؤدية إليها، وذلك بعد انتشار آلاف من رجال الشرطة والدرك منذ السبت في المحاور الكبرى المؤدية إلى العاصمة الجزائرية، وكذلك في محطات القطار والحافلات، لمنع المتظاهرين من الوصول إلى وسط المدينة.وأشارت الصحيفة إلى أن مفاوضات جرت ليل الأحد بين ممثلي المتظاهرين وقيادة الدرك الوطني باءت بالفشل، لافتة إلى أن المفاوضات فشلت في فض اعتصامهم الذي دخل يومه الخامس في ظل تمسك المعتصمين بموقفهم الرافض مغادرة الموقع وإصرار قيادة الدرك على إقناعهم بإخلاء المكان بدون أي مواجهات.ونقلت "الأنباء" عن وزير الاستخبارات الإيراني محمود علوي قوله إنه تم القبض على شبكة كبيرة من المشتبه فيهم في هجوم الأهواز، الذي استهدف عرضا عسكريا في الأهواز يوم السبت وأسفر عن مقتل 25، بينهم 12 جنديا وطفل واحد. كما جرح 25 على الأقل.كما أبرزت "القبس" تحذيرات الرئيس الإيراني حسن روحاني، للإدارة الأميركية وذلك من مغبة انتهاج سياسات عدائية تجاه طهران، قائلا إن حرمان إيران من حقها في تصدير النفط سيكون "أمرا بالغ الخطورة".ودوليًا، قالت "الوطن" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن احتمالية عقد قمة ثانية بينه وبين الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، وذلك إثر لقائه نظيره الكوري الجنوبي مون جاي-إن في نيويورك، حيث قال: "حتمًا تحدّثنا عن كوريا الشمالية، حيث نحقّق تقدّمًا هائلًا، الزعيم كيم كان منفتحًا جدًّا ورائعًا، بصراحة، وأعتقد أنّه يريد رؤية شيء ما يتحقّق".