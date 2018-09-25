السمنة ثان مسبب للسرطان بعد التدخين.. فيديو

نشرت صحيفة "مترو" البريطانية، مقطع فيديو، يوعّي بخطورة مسببات السرطان حول العالم، في ظل اعتقاد الكثيرين أن التدخين فقط هو المسبب الرئيسي، ولكن الصدمة كانت أن السمنة هى ثاني المسببات الحقيقة للمرض الخطير.



وأقدم فريق من الباحثين على تجربة ميدانية وسط شوارع بريطانيا، لتقديم علب سجائر لعينات عشوائية من المارة، وبمجرد فتحها، يجدوا عبارة "السمنة المسبب الرئيسي للسرطان وليس التدخين فقط".



وأطلقت المجموعة على السمنة، لقب "التدخين الجديد" في مباردة للتنويه بمدي خطورة الأمر، وعدم استهانة الكثيرين بها على أنها زيادة فى الوزن تشوه شكل الجسم فقط.



