معا ضد التحرش.. ندوة للقومي للمرأة في الكنيسة الإنجيلية بدمنهور

ينظم فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة، برئاسة المهندسة زكية رشاد، ندوة، اليوم، الثلاثاء، بعنوان "معا ضد التحرش" في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا بالكنيسة الإنجيلية بدمنهور، تحت رعاية اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس، وبحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.



وأوضحت المهندسة زكية رشاد أن ندوة "معا ضد التحرش" تأتي بالتعاون بين فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة ومجلس الخدمات والتنمية بالكنيسة الإنجيلية بالتنسيق مع القس أمجد أيوب، راعى الكنيسة، وبحضور قسم مكافحة العنف ضد المرأة بمديرية أمن البحيرة.



وقالت "رشاد" إن الندوة ستتطرق إلى جميع آراء رجال الدين الإسلامى والمسيحى فى قضية التحرش الجنسى بالمرأة، ودور قسم مكافحة العنف ضد المرأة فى التعامل معها، وكيفية الحد منها فى إطار التشريعات المتاحة.