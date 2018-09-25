سيارة إسعاف تقتل رجلا في تركيا

تسببت سيارة إسعاف فى مصرع رجل يبلغ من العمر 69 عاما فى مدينة بورصة شمال غرب تركيا، بعدما صدمته بقوة فلقي حتفه متأثرا بجراحه.



وبحسب "سكاى نيوز"، صدمة السيارة، العجوز "محمت أوزن" في منطقة انيجول بمدينة بورصة، ليتوفي الرجل ثانى يوم الإصابة في مستشفى إنيجول الحكومي.



يذكر أن وسائل الإعلام اختلفت على سبب الوفاة، حيث تقول معظمها إن سائق سيارة الإسعاف صدم العجوز، فيما تقول أخرى إن الرجل قفز على الطريق لينهي حياته، بينما بدأت الشرطة التركية في التحقيق في الحادث.