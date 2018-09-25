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مرأة

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:47 ص
ميجان ماركل
ميجان ماركل
هاجر هانئ
تألقت ميجان ماركل، زوجة الأمير هارى، بإطلالة راقية، خلال ظهورها في زيارة لجامعة لوبورو "Loughborough University"، حيث التقيا مع المكرمين من كوتش كور "Coach Core"، وهو برنامج يدرّب الشباب ليصبحوا مدربين ويشجع الجيل القادم من الرياضيين.

وأطلت ميجان جاكيت باللون الكحلي من علامة Oscar de la Renta، وتميز التصميم بقصته غير المتوازية ويتوسطه حزام رفيع عند الخصر، وبلغ ثمنه 2.290 دولار أمريكي.

كما نسقت ميجان بنطلونا باللون الأسود من تصيمم Altuzarra، وبلغ ثمنه نحو 1.000 دولار أمريكي، واعتمدت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت مكياجا بسيطا.
ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور
ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

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