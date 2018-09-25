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برلمان

متحدث البرلمان ينفي تورط رئيس لجنة فى قضية رشوة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:41 ص
صلاحة حسب الله
صلاحة حسب الله
فريدة محمد
نفى الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، وبشكل قاطع ما تردد من أحد الأعضاء السابقين بالبرلمان أن يكون قد ورد إلى المجلس طلبات من النائب العام للتحقيق فى تورط أحد رؤساء لجان مجلس النواب في القضية التي تجرى فيها التحقيقات الآن بشأن رشوة أحد القضاة التي ثبت تورط نائب فيها ومساهمته في تقديم الرشوة وبناءا عليه طلبت النيابة العامة من مجلس النواب ولجنته التشريعية رفع الحصانة عنه لسماع أقواله وسؤاله.

ووصف " حسب الله " فى بيان أصدره منذ قليل بأنه كلام مرسل ولا أساس له من الصحة مؤكدا أنه لم ترد للمجلس اَي طلبات بهذا الشأن.

وقال حسب الله إن مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان يحترم الدستور والقانون مؤكدا أنه إذا وردت طلبات بهذا الشكل سيعمل رئيس المجلس باللائحة ويحيلها الى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وأكد أن مجلس النواب ورئيسه وجميع قياداته وأعضائه لا يتسترون على أى وقائع فساد والجميع حريص على إعمال الدستور ولائحة البرلمان.

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