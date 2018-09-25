الري: انطلاق بعثة الأبحاث الداخلية لبحيرة ناصر للتأكد من جودة المياه

أعلن المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالي وخزان أسوان، انطلاق مهمة فريق عمل بعثة الأبحاث الداخلية لبحيرة ناصر والتى يستمر عملها على مدار ثلاثة أسابيع داخل الحدود المصرية للبحيرة ، وودعهم متمنيا لهم التوفيق فى المهام البحثية المنوط بهم تنفيذها.





وأوضح جلال،في تصريحات له اليوم،أن مهمة بعثة الأبحاث تتضمن عمل مسح الهيدروجرافي بقاع البحيرة في القطاعات داخل الحدود المصرية ومراقبة حركة وانتشار الحشائش ومراقبة حركة الكثبان الرملية علي ضفتي البحيرة فضلا عن أخذ عينات من المياه للتأكد من جودة المياه بالبحيرة حيث أنها تمثل مخزون استراتيجي للمياه العذبة .





إلى جانب عدد من المهام الأخرى المتمثلة فى عمل مسح للأخوار المنتشرة على ضفتي البحيرة (خور العلاقي وكركر وكلابشة وتوشكي) وتحديد كثافات الحشائش المائية بها ومتابعة البيزومترات لقياس التسربات على ضفتي البحيرة ومراجعة ومتابعة محطات قياس البخر بطول البحيرة داخل الحدود المصرية.



