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رياضة

نجم يوفنتوس يتجاهل مديره الفني بحفل الفيفا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 08:45 ص
صدى البلد
نور عادل
كشفت تقارير صحفية عن تجاهل جورجيو كيلليني، قائد يوفنتوس، لمديره الفني ماسيمليانو أليجري، في حفل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أن كيلليني، لم يصوت لصالح مدربه أليجري في جائزة أفضل مدرب في العالم.

وفضل كيلليني اختيار الثلاثي ديدييه ديشامب، المدير الفني لفرنسا، وروبرتو مانشيني، مدرب إيطاليا، وزلاتكو داليتش، مدرب كرواتيا.

وتوج ديشامب بجائزة أفضل مدير فني في العالم متفوقًا على كل من داليتش وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد السابق، بعدما اقتصرت القائمة النهائية على هذا الثلاثي.

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