وزير البترول يشهد توقيع اتفاقية بين إنبى وشركة ودد البريطانية

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والسفير البريطاني بالقاهرة جوفرى إدامز والمبعوث التجارى البريطاني السير جيفرى دونالدسون بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة توقيع اتفاق تعاون بين شركة إنبى وشركة وود البريطانية إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة فى الأعمال الهندسية لمشروعات حقول البترول والغاز تحت سطح البحر وإنتاجهما من المياه العميقة.



وقع الاتفاق كل من المهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى و كولين ماكينون رئيس شركة وود البريطانية لأنظمة الخدمات البحرية للبحث والاستكشاف.



وأوضح الملا عقب التوقيع أن الاتفاق يدعم إقامة شراكة فنية وهندسية متميزة بين الجانبين لنقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات اللازمة للقيام بالأعمال الهندسية للبحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى وإنتاجه تحت سطح البحر خاصة أن مصر تمضى قدمًا في تنفيذ مشروعات كبرى لتنمية وإنتاج الغاز الطبيعى من المياه العميقة بالبحر المتوسط والتي تتطلب خبرات وحلول هندسية متطورة لإنجاز هذه المشروعات.



وأكد الوزير على أن الاتفاق يعد خطوة جديدة في التعاون الممتد بين مصر وبريطانيا في صناعة الغاز الطبيعى والذى اتسم بنماذج ناجحة للشراكة بين قطاع البترول والشركات البريطانية في العديد من مشروعات تنمية حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط لافتًا الى أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة أمام الشركات البريطانية في مجال البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعى.



وأشار الملا إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين مصر وبريطانيا التي تعد أول شريك تجارى لمصر لافتًا الى أن الاستثمارات البريطانية تمثل 40% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر.



وأكد السفير البريطاني بالقاهرة جوفرى أدامز الذى تسلم مهام عمله منذ عدة أيام أن بلاده تدعم التعاون الاقتصادى والتجارى مع مصر بشكل كامل مشيرًا الى أهمية هذا الاتفاق ودوره في تعزيز التعاون بين الشركات المصرية والبريطانية فى قطاع البترول والغاز معربًا عن سعادته بأن يشهد في بداية عمله في مصر نموذج متميز للشراكة بين مصر وبريطانيا في مجال البترول والغاز.



ومن جانبه أشاد المبعوث التجارى البريطاني السير جيفرى دونالدسون بالإتفاق والذى يعكس اهتمام بريطانيا بإقامة شراكة وتعاون مع مصر إلى جانب استثماراتها في مشروعات البترول والغاز كما يعكس اهتمام شركة وود بالعمل في مصر كشركة رائدة عالميًا في مجالها ، وأضاف أن بريطانيا تعد اكبر مستثمر في مصر إيمانًا منها أن مصر أكبر دولة عربية ونموذج للدول التي تسير على الطريق الصحيح وان هناك شراكات بين الشركات البريطانية والمصرية في مشروعات تحقق المنفعة المتبادلة لكلا البلدين ، مؤكدًا أن الشركات البريطانية تسعى بإستمرار لتعزيز العلاقات الاستثمارية مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والبحث عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تتمتع بها مصر .



ومن جانبه أوضح المهندس علاء حجازى رئيس شركة إنبى أهمية هذا الاتفاق الذى يعد تجسيدًا للشراكة الناجحة بين الشركتين للبناء على ما تحقق من نجاحات بين الجانبين خلال الفترة الماضية في مشروعات المياه العميقة خاصة الفوز بأحد أهم اتفاقيات تنفيذ الاعمال الهندسية البحرية لمشروعات حقول الغاز من خلال مناقصة عالمية.



وأشار إلى أن إتفاق التعاون بين الجانبين سيتيح تقديم الخدمات الهندسية البحرية بمشروعات حقول الغاز بتكنولوجيات وحلول متطورة ويدعم خبرات إنبى كشريك للشركة البريطانية في مجال الخدمات والاعمال الهندسية بالحقول البحرية وإمكانية التوسع في هذا التعاون مستقبلًا على المستويين المحلى والعالمى.



وأوضح رئيس شركة وود البريطانية أن هناك شراكة مع إنبى منذ أكثر من 4 سنوات ، وقامت وود بتأسيس مركزًا لها في القاهرة لخدمات وعمليات البحث والاستكشاف تحت سطح البحر يعمل بكفاءة منذ عامين ، مؤكدًا أن شركته ستعمل مع إنبى على توفير التكنولوجيا والمعرفة للشركات المصرية العاملة في هذه المشروعات .