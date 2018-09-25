تفاصيل لقاء ماكرون وترامب في نيويورك لتخفيف حدة الخلافات بينهما

التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره الأمريكي دونالد ترامب في نيويورك،وبحث الجانبان عن نقاط اتفاق في القضايا الخلافية بين باريس وواشنطن، بحسب "الإليزيه".



وقال مصدر لوكالة "فرانس برس" الفرنسية، إن ماكرون وترامب ناقشا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ولحوالى ساعة القضايا الدولية الكبرى بما فيها سوريا وإيران، وكذلك الخلافات التجارية.



وفي بداية الاجتماع الذي عقد في أحد فنادق مانهاتن قال ترامب "أجرينا محادثات ثنائية جيدة جدا، في بعض الأحيان أقل من ذلك، لكنها كانت جيدة بنسبة 99%".



وقال ماكرون:"إننا هنا للتوصل إلى نتائج"، معددا القضايا الأمنية المشتركة ومكافحة الإرهاب وكذلك الشرق الأوسط، وذكر البيت الأبيض أن رئيسي الدولتين "أكدا مجددا التزامهما التنسيق بشكل وثيق في الملفات الكبرى".



وقال مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إن هناك اختلاف في وجهات النظر بين واشنطن وباريس حول بعض القضايا لكنها تتعلق بالمعالجة والأسلوب أكثر مما ترتبط بالأهداف.



وأبدى ترامب اهتمامه بزيارة فرنسا لإحياء ذكرى مرور 100 عام على انتهاء الحرب العالمية الأولى في 11 نوفمبر، وأنه قد يشارك في هذه المناسبة، بمنتدى السلام الذي دعت إليه باريس حوالى مئة من قادة العالم.



وسيلقي كل من ماكرون وترامب ،اليوم الثلاثا،ء خطابا في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يحضرها هذا العام رؤساء دول وحكومات 130 بلدا، وقال الاليزيه إن خطاب الرئيس الفرنسي سيتركز على التفاوت الذي يشكل أحد الأسباب العميقة للانقسامات في العالم، وأزمة التعددية.