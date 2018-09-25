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أخبار البلد

القوى العاملة: حل مشكلة 10 عمال بشركة إلكترونيات وديا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:26 ص
وزير القوي العاملة
وزير القوي العاملة محمد سعفان
هيثم سعد الدين
استطاعت مديرية القوي العاملة بالشرقية "مكتب عمل العاشر من رمضان"، حل مشكلة 10 عمال، يعملون بشركة "إل. جي. للإلكترونيات مصر" وديا، وذلك بحصولهم على جميع مستحقاتهم بواقع أجر شهرين عن كل عام خدمة لكل عامل، وتحويلها على حسابه 2 أكتوبر المقبل، فضلا عن مستحقاتهم عن أجر سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى حصول العمال الذين لهم رصيد إجازات على المقابل النقدي لهذا الرصيد.

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا بذلك عبر خالد المصري، وكيل الوزارة مدير المديرية، أشار فيه إلى أن مكتب العاشر من رمضان انتقل إلى مقر الشركة لبحث موقف العمال العشرة، وتم لقاء مسئولة الموارد البشرية، حيث تم التفاوض معها وديا لصرف مستحقات العمال كاملة في الموعد الذي تم الاتفاق عليه.

والعمال هم: لمياء إبراهيم سليمان، وعبير فاروق بولس، وهدي عطية إبراهيم، ونهى عبد العزيز حسين، وطارق محمد محمود، ومحمد نبيل عبد المؤمن، ومحمد عبده جمعة، وحازم حسين عبد الرحمن، ومحمد علي مرسي، ومحمد محمود أحمد.

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