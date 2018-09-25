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حوادث

ضبط حشيش بحوزة عامل للاتجار بالمنيا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:12 ص
ًصورة أرشيفية - مواد
ًصورة أرشيفية - مواد مخدرة
ايمن رياض
تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من ضبط 250 جراما بحوزة عامل للاتجار.

تلقى اللواء مجدي عامر مدير أمن المنيا إخطارا من العميد مجدى سالم مدير البحث الجنائي بالمديرية بتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة ابوقرقاص من ضبط "سامى . م . ح" 30 سنة عامل ومقيم دائرة المركز، وبحوزته (27) قطعة لجوهر الحشيش المخدر تزن حوالى (250) جراما – مبلغ مالى 110 جنيهات وهاتف محمول.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع الهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

وبالعرض على مدير الأمن وجه بالتحفظ على المتهم والمضبوطات والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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