التنمية الصناعية: تحسين كفاءة الطاقة وسيلة لرفع تنافسية المنتجات

وتابع: "البرنامج استطاع تحقيق الأهداف المرجوة منه خلال الفترة السابقة من حيث رفع الوعي بأهمية تحسين كفاءة الطاقة، وبناء قدرات وطنية قادرة على العطاء في هذا المجال".





كما أكد استعداد الهيئة للتعاون وتقديم جميع أوجه المساندة الفترة القادمة من أجل مواصلة البرنامج بالمشاركة مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية المستدامة، ومساعدة صانعي السياسات لاعتماد سياسات جديدة بشأن تحسين كفاءة استخدام الطاقة بهدف نقل القطاع الصناعي في مصر من النقطة الحرجة في استهلاك الطاقة إلي ترشيد في الاستهلاك ثم إلى كفاءة في استخدام الطاقة، خاصة في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك وهي "قطاع الأسمنت- قطاع الأسمدة– قطاع الحديد والصلب – قطاع السيراميك".

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أمس، الاثنين، افتتاح فعاليات حفل ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي، وذلك بحضور ممثلي الجهات المشاركة في المشروع ممثلة في هيئة المواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات المصرية، ووزارات الكهرباء والطاقة والبترول والثروة المعدنية ووزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وبحضور جيوفانا تشيليه، المدير الإقليمي لليونيدو.وصرح عبد الرازق في معرض كلمته بأن القطاع الصناعى هو المحرك الرئيس لاقتصاد أى دولة بمساهمته فى تعزيز القيمة المضافة وخلق فرص العمل والتحفيز على الابتكار والتطوير التكنولوجي، وهو ما تدرك أهميته القيادة السياسية فى مصر، ولذلك تمت ترجمة هذا الاهتمام من خلال إطلاق استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التي تستهدف رفع معدل النمو الصناعى إلى 8% سنويا، وزيادة مساهمة الناتج الصناعى فى الناتج المحلى الإجمالى ليصبح 21% فى 2020، وزيادة مساهمة قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الناتج المحلى الإجمالى، وزيادة معدل نمو الصادرات ليصبح 10% سنويا وتوفير 10 ملايين فرصة عمل منتجة، فضلا عن التطوير المؤسسى.وأضاف أنه لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، فقد تبنت وزارة التجارة والصناعة العديد من الإصلاحات التشريعية والإجرائية لتحسين مناخ الاستثمار الصناعى، أهمها إصدار قانون تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية والذى بموجبه تم اختصار زمن استخراج التراخيص الصناعية من 634 يوم وفقًا لتقارير البنك الدولى لتكون 7 أيام فقط بنظام الإخطار للمشروعات قليلة المخاطر وبنظام الإخطار المسبق 30 يوما للمشروعات عالية المخاطر، والتى لا تمثل أكثر من 20% من إجمالى الصناعات، وقد أثمرت التيسيرات فى إجراءات التراخيص الصناعية بموجب القانون عن إصدار 14 ألف رخصة مسبقة وبالإخطار للمصانع منذ العمل بالقانون وحتى الآن.وكشف عبد الرازق أن الهيئة قامت بتوفير 30 مليون م2 أراضى صناعية مرفقة فى جميع المحافظات خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى الآن، وهو جهد غير مسبوق للحكومة المصرية، مشيرا إلى إنشاء "شركة التنمية الصناعية"، وهي شركة خاصة مسئولة عن إدارة 117 منطقة صناعية وما يستجد من مناطق أخرى بجميع المحافظات، وذلك وفقًا لأحدث معايير الإدارة العالمية.وأوضح رئيس الهيئة أن من أهم المشروعات التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة هي إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، والتى تتوفر بها 4949 فرصة استثمارية بجميع القطاعات الصناعية فى كل محافظات الجمهورية، داعيا جميع رجال الصناعة ومجتمع الأعمال داخليا وخارجيا بالاطلاع على موقعها الإلكترونى www.invegypt.comوأعلن عبد الرازق أنه خلال أيام سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى من الميكنة الداخلية لإجراءات التراخيص الصناعية، كما سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية من أعمال الميكنة قبل نهاية العام الجارى، والتى تشمل تفعيل فروع الهيئة الإقليمية وربطها إلكترونيا بحيث تقدم نفس خدمات المقر الرئيسى، كما ستشمل المرحلة الثالثة من الميكنة إجراءات تخصيص الأراضى أسوة بإجراءات التراخيص.وأكد أن استراتيجية الوزارة تضمنت فى محور التنمية الصناعية عدة مشروعات، منها مشروع تنمية الاقتصاد الأخضر، فمن خلال تحسين كفاءة استخدام الطاقة يتسنى للقطاعات كثيفة الاستهلاك خفض استهلاكها إلى المعدلات المثلى بما يعظم الاستفادة من موارد الطاقة المتاحة، ويلبي متطلبات التنمية المستدامة، لذلك فقد أولت الهيئة اهتماما كبيرا بالمشاركة في برنامج تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي خلال الفترة السابقة من خلال توفير البيانات والإحصاءات الخاصة بالقطاع الصناعي وتوفير البيانات الخاصة بالاستهلاك والإنتاج الصناعي، والمشاركة في تطوير معايير استهلاك الطاقة في القطاعات الصناعية المختلفة.وقال رئيس الهيئة، في ختام كلمته، إن تطبيق نظم إدارة الطاقة ليس غاية في ذاته وإنما ما ينتج عنه من تحسين وكفاءة في استخدام الطاقة وبشكل مستدام يحقق من فوائد على مستوى المنشأة الصناعية والمستوى الاقتصادي والبيئي للدولة مع الأخذ في الاعتبار أن إدارة الطاقة أمر لا يتطلب في أغلب الأحيان تكلفة باهظة وإنما مجرد تغير في أنماط الاستهلاك وطرق التشغيل.من ناحية أخرى، استعرضت أماني مؤمن، مستشار رئيس الهيئة للاستراتيجيات والتعاون الدولي، خلال الجلسة الثانية مجهودات الهيئة على مر مراحل المشروع من خلال دراسة البيانات المختلفة بالقطاعات الصناعية كثيفة استهلاك الطاقة المستهدفة في البرنامج، مثل معدل استهلاك الطاقة ومستويات الإنتاج وآليات إدارة الطاقة بما أثمر في النهاية عن وضع أرقام موثوق فيها وقابله للتحقيق فيما يتعلق باستهلاك الطاقة في تلك القطاعات.وقالت "مؤمن" إن دراسة المؤشرات القياسية لاستهلاك الطاقة تساهم في التعرف على الممارسات المثلي في استهلاك الطاقة، وتقييم مستوى أداء المصنع مقارنة بنظيراتها في نفس القطاع، وبمنافسيها على المستوى الدولي، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الصناعي المصري على المستوى الدولي، ومن ثم إعداد تقديرات مستقبلية لمتطلبات الطاقة المحتملة ومستويات الاستهلاك في القطاعات الصناعية المعنية.