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أخبار العالم

الدفاع الروسية تقدم دلائل جديدة تؤكد تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:33 ص
صدى البلد
سمر صالح
صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيجور كوناشينكوف، بأن وزارة الدفاع قدمت بيانات إضافية توضح بالثواني موضع الطائرات الإسرائيلية وصواريخ "إس-200" خلال تحطم الطائرة الروسية طراز "إيل-20"، حيث جرى الحصول على البيانات من مؤشرات مركز السيطرة القتالية لمنظومة إس-400 من قاعدة حميميم الجوية.

وأضاف "بحسب المعلومات التي تم الحصول عليها من بيانات منظومة "إس-400" في حميميم صواريخ "إس-200" كانت تستهدف طائرة إسرائيلية.

وتابع "إحدى الطائرات الإسرائيلية التي تحمل رقم 149 (على شاشة الرادار) كانت تحلق على ارتفاع ما بين 9 و10 كيلومترات على نفس السمت مع الطائرة الروسية إيليوشين-20 التي تحمل رقم 007 في لحظة الكارثة، كما تم رصد مسار تحليق صاروخ "إس-200" نحو طائرة "إف-16" الإسرائيلية، وعلى الشاشة في اليسار يمكننا رؤية أن ارتفاع تحليق صاروخ إس-200 أعلى من كلتا الطائرتين، وأنه في الساعة 22:02 غير رأس الصاروخ ذاتي التوجيه مساره نحو طائرة "ايليوشين" ذات سرعة أبطأ، حيث أن الصاروخ غير مساره بشكل مفاجئ.

وأشار إلى أن الطائرة الإسرائيلية "إف-16" التي استخدمت الطائرة الروسية كغطاء، بقيت في المنطقة بعد إصابة الطائرة الروسية، في حين أن رادارات منظومة "إس-400" رصدت كافة المعلومات حول ارتفاع واتجاه تحليق كافة الطائرات الإسرائيلية بشكل دقيق.

وقال كوناشينكوف خلال إحاطة صحفية "المعلومات اليوم لا تشير فحسب، بل تؤكد أن قوات سلاح الجو الإسرائيلي تتحمل بشكل كامل كارثة طائرة إيليوشين —20".

وشدد على أن جميع تصريحات العسكريين الإسرائيليين حول عدم تورطهم في مقتل 15 عسكريًا روسيا كاذبة.

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