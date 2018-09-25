ملكات جمال العرب بالزى الفرعونى على ضفاف النيل.. اليوم



وسيتم على هامش الاحتفال، تكريم الدكتور حنان نصر، رئيس مؤسسة ملكات جمال العرب ورئيس مهرجان ملكة جمال العرب، ونور العلام، مسئول العلاقات الدولية بمؤسسة ملكات جمال العرب، وحنان حسين، مدير فني المهرجان ووكيل ملكة جمال العرب لبنان، وندى راشد، نائب رئيس المهرجان.



ويبدأ الاحتفال فى تمام الخامسة مساء اليوم، بمشاركة من الإعلاميين ورجال السياحة ومسئولى القرية.

تستضيف القرية الفرعونية اليوم، الثلاثاء، بمناسبة يوم السياحة العالمي، ملكات جمال العرب.وصرحت إنجى الفرماوى، مسئول العلاقات العامة بالقرية، بأنه سيتم تنظيم جلسات تصوير لملكات الجمال بالزي الفرعوني بالقرية، بالإضافة لتنظيم جولة داخل القرية؛ لتعريف ملكات الجمال بأنشطة القرية.