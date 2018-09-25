مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو

قال المقدم عمرو عبد النعيم، بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن الحالة المرورية بالمحافظة طبيعية، لافتًا إلى أنه لا يوجد أى أعطال أو حوادث صباح هذا اليوم، مفيدًا بأن الكثافات المرورية متوسطة نتيجة لبدء العام الدراسي الجديد.



وأضاف عبد النعيم، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز"، أن ميدان الرماية فى اتجاه طريق الفيوم يشهد بعض الكثافات المرورية، بينما منطقة جامعة القاهرة بها كثافات متوسطة.



وأوضح أن كوبرى 15 مايو به كثافات مرورية واضحة فى اتجاه أكتوبر، بينما الطريق فى اتجاه القاهرة طبيعية ويسير بشكل جيد.



ونصح المواطنين بعدم القيادة بسرعة خاصة فى مناطق المدارس والالتزام بتعليمات رجال المرور.

