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أخبار البلد

البيت الأبيض: ترامب أشاد بجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:31 ص
صدى البلد
شادي عبدالله
نشر البيت الأبيض تفاصيل اللقاء الذي جمع الرئيسين عبد الفتاح السيسي ودونالد ترامب الذي تم عقده على هامش انعقاد جلسات أعمال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفقا للبيت الأبيض، أشاد ترامب بالرئيس السيسي وقال إنه شرف عظيم له أن يكون مع الصديق العظيم..علاقتنا لم تكن أبدا بنفس القوة مع مصر، ونحن نعمل على العديد من الأصعدة المختلفة ونحقق نجاحا كبيرا، ويشرفني أن أكون معك مجددًا، وأريد أن أهنئك على ما تقوم به من عمل رائع فيما يتعلق بالإرهاب".

من جانبه، هنأ الرئيس السيسي ترامب على جميع الإنجازات التي حققها العام الماضي،وتوجه له بالشكر وقال له إنك ألزمت نفسك خلال حملتك الرئاسية بأنك ستقضي على الإرهاب في كل مكان، وأضاف أن هذا اللقاء يعبر عن حجم العلاقة التى تجمع مصر والولايات المتحدة، والتى وصفها بأنها طويلة الأمد تمتد إلى 40 عامًا، وأضاف: "حظيت علاقتنا خلال فترة رئاستكم بالمزيد من الدعم، شكرا لك".

ورد ترامب بقوله لقد قمنا بعمل جيد للغاية، إذا نظرت إلى أجزاء مختلفة من الشرق الأوسط، مثلا في سوريا لقد قضينا على تنظيم داعش.

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