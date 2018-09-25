كوب من هذا المشروب يخلصك من دهون البطن والأرداف بسرعة فائقة

كوب واحد من هذا المشروب سيخلصك من دهون البطن والارداف وبسرعة فائقة لن تتوقعيها بالإضافة إلى قدرة تلك المشروب على سد الشهية وحرق الدهون إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..



كل ما تحتاجين لإعداد المشروب ..



•ملعقة من العسل.

•3 قطرات عصير ليمون

•ملعقة صغيرة من الكمون.

•ملعقة صغيرة من الكزبراء.



طريقة التحضير:



فى وعاء على النار يغلى الكمون والكزبراء ويتم تركهم على النار حوالى 15 دقيقة ثم يصفى المشروب وتضاف له ملعقة العسل وقطرات الليمون.