ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

كوب من هذا المشروب يخلصك من دهون البطن والأرداف بسرعة فائقة

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:40 ص
صدى البلد
لمياء الياسين
كوب واحد من هذا المشروب سيخلصك من دهون البطن والارداف وبسرعة فائقة لن تتوقعيها بالإضافة إلى قدرة تلك المشروب على سد الشهية وحرق الدهون إليك مكونات المشروب وطريقة تحضيره يقدمها موقع بولد سكاى الهندى ..

كل ما تحتاجين لإعداد المشروب ..

•ملعقة من العسل.
•3 قطرات عصير ليمون
•ملعقة صغيرة من الكمون.
•ملعقة صغيرة من الكزبراء.

طريقة التحضير:

فى وعاء على النار يغلى الكمون والكزبراء ويتم تركهم على النار حوالى 15 دقيقة ثم يصفى المشروب وتضاف له ملعقة العسل وقطرات الليمون.

ترشيحاتنا

10 معلومات عن صاحب جائزة بوشكاش بعد حصول محمد صلاح عليها.. درب المصري البورسعيدي

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

ضبط ربة منزل قبل سرقتها شقة بالوراق

حقوقيون يؤيدون تصريح وزير الخارجية في الأمم المتحدة.. داليا زيادة: مصر عانت كثيرا من الضغط عليها في ملف حقوق الإنسان.. البدوي: الخطاب يعبر عن العقيدة السياسية المصرية

الحب والخجل وتواصل العيون.. مواصفات تجذب الرجل للمرأة

وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

لجنة الفتوى: خطبة الرجل للمرأة المطلقة حرام في هذه الحالة

السيسي: شرف لي لقاء شخصية عظيمة مثل الرئيس الأمريكي ترامب

خليط طبيعي يخلصك من آلام الأسنان مثل المسكن

مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

أحمد موسى: روسيا تمد سوريا بصواريخ إس 300 المتطورة خلال أيام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو
طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني
4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5
وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟