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أخبار العالم

مقاتلة روسية تعترض طريق مقاتلة إف-22 أمريكية في سماء سوريا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
أش أ
أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم، الثلاثاء، بأن طائرة تابعة لسلاح الجو الروسي اعترضت مقاتلة أمريكية في سماء سوريا.

وأضافت الوكالة أن الصور التي نشرت أمس، الاثنين، على شبكة الإنترنت تظهر أن الطائرة الأمريكية التي اعترضتها المقاتلة "سو-35 إس" الروسية أثناء تحليقها في سماء سوريا، هي مقاتلة "إف-22".

وتظهر الصور، التي التقطتها طائرة "سو-35 إس" بواسطة جهاز مراقبة الطيران المسمى "OLS-35"، تحليق طائرة "إف-22" فوق سوريا، حيث يحتوي الجهاز على الكاشف الحراري ومقياس المدى الليزري، ويصلح لكشف الطائرات الخفية (طائرات الشبح) مثل طائرة "إف-22"، حيث إنه صمم لتحديد موقع الطائرة في دائرة يبلغ نصف قطرها 50 كيلومترا.

وأكدت "سبوتنيك" أن هذا يعتبر دليلا على عجز مقاتلة "إف-22" أمام مقاتلة "سو-35 إس" الروسية، فيما كان خبراء عسكريون أمريكيون قد أعلنوا، في وقت سابق أن العسكريين الروس كشفوا كل أسرار مقاتلة الجيل الخامس الأمريكية (إف-22) في سماء سوريا وتمكنوا من إعداد إجراءات اعتراض طائرات من هذا النوع.

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