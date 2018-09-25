الخارجية الروسية: مستعدون لمناقشة تسليم S-300 لسوريا مع الولايات المتحدة

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف بأن روسيا مستعدة لمناقشة كل المسائل المتعلقة بسوريا بما فيها تسليم منظومة "S-300" مع الولايات المتحدة.



وقال ريابكوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - "إننا مستعدون لمناقشة كل المواضيع المتعلقة بالوضع القائم في سوريا، وفي أي مكان آخر، مع الولايات المتحدة. لكن جعل هذه المناقشة فعالة يتطلب من زملائنا الأمريكيين التخلى عن سياسة الإملاء ومحاولات عرض موقفهم الخاص وكأنه الموقف الصحيح الوحيد".



كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أعلن ، أمس الاثنين، نيته طرح هذه المسألة في لقائه المقبل مع نظيره الروسي سيرجي لافروف.

