ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الرئيس الروماني يتسلق أعلى قمة جبلية في بلاده

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أ ش أ
تسلق الرئيس الروماني كلاوس إيوهانيس، المعروف بولعه بالرياضة والطبيعة، أعلى قمة جبلية في بلاده.

والتقى الرئيس الروماني - وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) - مجموعة من المتسلقين الشبان أعلى الجبل مطلع الأسبوع، حيث طلبوا منه التقاط صورة جماعية معه، وهو ما أدى إلى تسرب الأنباء إلى وسائل الإعلام بعد أن علق أحد الشبان على اللقاء على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك).

وأشار الموقع إلى أن قمة مولدوفانينو تقع في جبال فاجاراس، ويبلغ ارتفاعها 2544 مترا، وهي أعلى قمة جبلية في هذا البلد الأوروبي، كما أن إيوهانيس معروف أيضا بشغفه بالمشي لمسافات طويلة والتزلج، وغالبا ما كان يشاهد خلال الشتاء الماضي على منحدرات التزلج في جبال سورينو، وخلال الربيع الماضي كان يشاهد أيضا وهو يركب الدراجة في شوارع بوخارست.

ترشيحاتنا

الإمام نسي سجدة ويصر أن الصلاة صحيحة.. مستشار المفتي يرد

تعرف على سعر تذاكر حفل عمر خيرت بدار الأوبرا

صحف الكويت تبرز مشاركة السيسي بالأمم المتحدة.. ترامب يشكر الرئيس على جهود مكافحة الإرهاب.. النقد الدولي يؤكد تعافي الاقتصاد المصري.. روسيا تعاقب إسرائيل بعد إسقاط الطائرة إيل20 وأمريكا تحذر من التصعيد

شاهد.. ترامب يستقبل ماكرون في نيويورك

تفاصيل جديدة تشرح طريقة تقييم طلاب أولى ثانوي هذا العام

أحمد موسى: روسيا تمد سوريا بصواريخ إس 300 المتطورة خلال أيام

علي جمعة يحذر من 3 أفعال شائعة تحرم أصحابها من دخول الجنة

نجم يوفنتوس يتجاهل مديره الفني بحفل الفيفا

رجل يقتل زوجته ويلقيها من البلكونة.. فيديو وصور

السيطرة على حريق بغرفة حضانات الأطفال بمستشفى شبراخيت

مرتضى منصور يهاجم الأهلي ومحمود الخطيب دفاعا عن تركي آل الشيخ

السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو
طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني
4 ملايين مشاهدة لبرومو فيلم alph Breaks the Internet5
وفري فى الميزانية وحضري فطائر البطاطس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟

من يفوز بلقب أفضل لاعب فى العالم ؟