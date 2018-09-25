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أخبار العالم

كويتيون يناشدون وزير التجارة استرجاع 50 مليون دولار دفعوها بعقارات تركية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:39 ص
صدى البلد
أش أ
ناشد عدد من ملاك العقارات الكويتيين في مشروع "برج الباباز" بتركيا، وزير التجارة والصناعة الكويتى، ووزير الخارجية، والسفير الكويتي لدى تركيا، التحرك لإيجاد حل لمشكلتهم مع العقارات التي تملكوها في تركيا، بعد أن سددوا نحو 50 مليون دولار دون أن يتسلموا عقاراتهم حتى الآن، بعد أن كان مقررا استلامها فى أول يناير 2017.

وقال الملاك - خلال الاجتماع الذي عقدوه فيما بينهم، بحضور أحد مكاتب المحاماة التركية - "إنهم عانوا من مماطلة مطور المشروع الذي توقف عن البناء بعد تعثره ماديا، فضلا عن تجاهل شركة التسويق بالكويت لمطالباتهم بتسليم وحداتهم السكنية المتفق عليها، رغم أن بعضهم قد سدد كامل ثمن العقار منذ أكثر من عام، بل وإن بعضهم قد حصل على صكوك التملك بالفعل".

وأكد منسق لجنة ملاك برج باباز راكان السبيعي أن 350 كويتيا وكويتية قاموا بشراء مجموعة من العقارات، تمثل فللا سكنية في منطقة "بولو أبانت" منذ أكثر من 5 سنوات مضت، دون أن يتمكنوا من تسلمها أو استرداد الأموال التي دفعوها.. لافتا إلى أن إجمالي ما تم سداده من المواطنين الكويتيين لهذا المشروع، يفوق الخمسين مليون دولار، ورغم ذلك لم يجدوا من الشركة المسوقة بالكويت أو الشركة المطورة بتركيا، أي حلول جذرية لتأكيد حقوقهم.

وأضاف أن الملاك استنفدوا كل السبل الودية للتوصل الى حلول مع المالك التركي للمشروع أو الشركة المسوقة، والتي تحججت بإخلاء مسئوليتها، وأن دورها كان هو تسويق المشروع لا غير، مشيرا إلى أن الملاك شكلوا لجنة تمثلهم لمخاطبة الجهات الرسمية في الكويت وتركيا لإيجاد حلول لهذه الإشكالية؛ حيث قامت بزيارة إلى سفيرة تركيا لدى الكويت، والسفير الكويتي لدى تركيا، لإطلاعهم على تفاصيل القضية، كما قامت بالتعاقد مع محام تركي لاتخاذ التدابير القانونية والإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات.

يذكر أن الاقتصاد التركى يعانى من أزمة طاحنة منذ بداية العام الجارى، إلا أن وتيرتها ازدادت مؤخرا بعد تدهور علاقاتها مع الولايات المتحدة، وهو ما هوى بالليرة التركية بنسبة أكثر من 40% أمام الدولار الأمريكى، ما انعكس سلبا على العديد من قطاعات الاقتصاد التركى.

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