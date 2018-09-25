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الأميرة آن تكشف سبب رفضها مصافحة الجمهور خلال التجول

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:45 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشفت الأميرة "آن" ابنة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن سبب رفضها مصافحة الجمهور أثناء السير.. قائلة "إنه أمر غريب أن تضطر لمصافحة الحشود المدججة بالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحي".

وأشارت الأميرة لآن (68 عاما) إلى أن العائلة المالكة لم تصافح أبدا من قبل، لأن النظرية تقول إنك لا تستطيع أن تصافح الجميع، وهى عادات تقول إنها التزمت بها.. وفي المقابل، بدأت ملكة بريطانيا مصافحة الأفراد خلال حقبة السبعينيات من القرن العشرين، ومنذ ذلك الحين بدأ أفراد من العائلة المالكة، بما فى ذلك الأمير تشارلز، بإتباع ما أقدمت عليه ملكة بريطانيا.

واعترفت الأميرة آن، في الفيلم الوثائقي الجديد (ملكة عالمنا)، أنها تجد صعوبة في التحدث إلى الجمهور بسبب تنامي وسيطرة التكنولوجيا بين الكثيرين منهم، معتبرة أن الهواتف الذكية تعد أمرا سيئا للغاية، مضيفة "ليس من واجبي أن أقول إن هذا خطأ، لكني أعتقد أن المفهوم الأول كان أنه من العبث أن تبدأ في مصافحة شخص منشغل بأمر آخر لتصبح المصافحة أمرا لا معنى له".

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