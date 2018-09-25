ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مصادر سورية: مقتل 77 من قسد مقابل 134 داعشيا فى الاشتباكات خلال الشهر الجاري

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:55 ص
صدى البلد
أش أ
أفادت مصادر سورية، اليوم، الثلاثاء، بمقتل 77 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء الاشتباكات في دير الزور مع تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 10 سبتمبر الجاري، مقابل 134 على الأقل من مسلحي داعش.

ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية عن المصادر قولها "إن الاشتباكات تجددت بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في منطقتي الباغوز والسوسة عند الضفاف الشرقي لنهر الفرات".

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي عقب تقدم حققته قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق، حيث سيطرت على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع داعش.

ترشيحاتنا

ضبط 220 تذكرة هيروين وأستروكس بحوزة عاملين بالمنيا

فضيحة جديدة للدوحة .. قطر تنظم كأس العالم على أراض مسروقة

اتحاد الكرة يرفض مشاركة الإسماعيلي بالسوبر المصري السعودي

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو

تفاصيل جديدة تشرح طريقة تقييم طلاب أولى ثانوي هذا العام

محكمة النقض تودع أسباب تأييدها براءة فاروق حسني في قضية الكسب غير المشروع

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

خليط طبيعي يخلصك من آلام الأسنان مثل المسكن

طريقة عمل كوسة بشكل جديد محشية بالزبادى للشربيني

المرور تواصل تطبيق قرار حظر سير النقل على الدائري

السيطرة على حريق بغرفة حضانات الأطفال بمستشفى شبراخيت

رئيس الوزراء: بدء تشغيل 50 أتوبيسًا للنقل الجماعى بالمدن الجديدة لخدمة الإسكان الاجتماعى

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟