مصادر سورية: مقتل 77 من قسد مقابل 134 داعشيا فى الاشتباكات خلال الشهر الجاري

أفادت مصادر سورية، اليوم، الثلاثاء، بمقتل 77 من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد) جراء الاشتباكات في دير الزور مع تنظيم "داعش" الإرهابي منذ 10 سبتمبر الجاري، مقابل 134 على الأقل من مسلحي داعش.



ونقلت قناة "الحرة" الإخبارية عن المصادر قولها "إن الاشتباكات تجددت بين قوات سوريا الديمقراطية ومسلحي داعش في منطقتي الباغوز والسوسة عند الضفاف الشرقي لنهر الفرات".



وأضافت المصادر أن ذلك يأتي عقب تقدم حققته قوات سوريا الديمقراطية في تلك المناطق، حيث سيطرت على بلدة الباغوز في ريف دير الزور الشرقي بعد معارك عنيفة مع داعش.

