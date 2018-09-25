درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وجميع المحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



وعرض برنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع عبر فضائية "الأولى"،اليوم الثلاثاء،درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة وجميع المحافظات.....



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة..

الصغرى العظمى





الصغرى العظمى



القاهرة 23 33

وسط الدلتا 23 32

الإسكندرية 24 29

بلطيم 23 29

مطروح 18 31

السلوم 18 28

سيوة 21 33

بورسعيد 24 30

دمياط 23 29

العريش 22 30

رفح 22 30

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 32

رأس سدر 23 32

نخل 17 33

نويبع 27 35

طابا 24 32

كاترين 21 34

الطور 24 30

شرم الشيخ 27 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 27 34

الفيوم 23 33

بنى سويف 23 33

المنيا 22 34

أسيوط 21 35

سوهاج 23 36

قنا 24 40

الأقصر 25 41

أسوان 26 42

