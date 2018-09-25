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منوعات

الكشف عن لقطات نادرة للمغني البريطاني جون لينون خلال تسجيل أغنية

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 09:44 ص
صدى البلد
أ ش أ
كشف النقاب مؤخرا عن تسجيلات ستوديو لم يسبق مشاهدتها من قبل للمغني البريطاني جون لينون، وهو يسجل إحدى أغانيه، والتي هاجم فيها زميله في فريق البيتلز الشهير بول مكارتني.

ويأتي ظهور مقطع الفيديو لجون لينون قبل إعادة طرح ألبومه "تخيل"، الذي حظي بشهرة فنية واسعة عند طرحه لأول مرة، ليتم طرحه بواسطة شركة (يونيفرسال) للموسيقى في 5 أكتوبر المقبل.

ومقطع الفيديو تم تسجيله في ستوديو (سكوت للتسجيلات الصوتية) بعد عام من تقدم بول مكارتني لحل الفرقة الغنائية الأكثر شهرة بشكل قانوني في عام 1970.

وكشفت يوكو أنو أرملة جون لينون أنها تعتزم كشف النقاب عن محتوى 6 صناديق بحوزتها، تضم عددا من الأغنيات للفنان الراحل لم يكشف عنها النقاب من قبل، مثل أغنية "تخيل"، إلى جانب 140 أغنية يعاد طرحها مرة أخرى، فضلا عن عدد من المقابلات الصحفية السابقة مع فريق البيتلز.

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