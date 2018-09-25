ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مدبولى يلتقي رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب للاتفاق على أجندة دور الانعقاد القادم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:51 ص
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
فريدة محمد
يلتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اليوم، الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان.

ويأتى الاجتماع للاتفاق على الأجندة التشريعية وللترتيب للأمور المتعلقة ببدء دور الانعقاد الرابع، كما يستمع لمطالب الهيئات البرلمانية.

وقال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيشارك في الاجتماع الذي يبدأ بعد قَلِيل.

ومن المقرر أن تعلن الهيئات البرلمانية خلال الاجتماع مطالبها من الحكومة، حيث يعتبر الاجتماع أحد أشكال الحوار بين الحكومة والبرلمان.

ترشيحاتنا

البحوث الإسلامية تكشف عن حسنة ملقاة على الطريق تدخلك الجنة

هواوي تستعد بقنبلة جديدة لضرب أحدث إصدارات الأيفون

تعرف على عمل يجعلك من أوائل المدعوين لدخول الجنة يوم القيامة

الدفاع الروسية تقدم دلائل جديدة تؤكد تورط إسرائيل في إسقاط الطائرة

أفضل لاعب في العالم.. ميسي يختار مبابي ويتجاهل محمد صلاح

نائب: الاقتصاد سيتحسن عند اكتمال برنامج التمويل من صندوق النقد

محمد صلاح يتصدر الصحف الإنجليزية.. واندهاش من استبعاد الفرعون

البيت الأبيض: ترامب أشاد بجهود الرئيس السيسي في مكافحة الإرهاب

السادات هرب إليها من الإنجليز.. محمية كهف سنور ببني سويف الأندر عالميا والمظلومة تاريخيا.. فيديو وصور

فضيحة جديدة للدوحة .. قطر تنظم كأس العالم على أراض مسروقة

أغلى منزل في العالم بـ23 مليار إسترليني.. يعمل به 600 شخص لخدمة 5 فقط

شاهد.. أنثى النمر تصارع الموت داخل سيرك بعد قفزها من حلقة نار

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

100 صورة من عزاء الراحل سمير خفاجي

مع بداية الخريف .. تعرف على أجمل أشكال المجات

غرفة baby blue بأفكار عصرية جذابة.. صور

وزيرة الثقافة وعزت العلايلي في عزاء سمير خفاجي .. صور

فيديو

الفنان الفلسطيني كامل الباشا في حوار لـ صدى البلد: الجونة فاق توقعاتى.. الصحافة تجهل تغطية المهرجانات.. ونجاح القضية 23 دفع اليابان لعرضه فى 50 سينما.. فيديو وصور
أسعار العملات الأجنبية والذهب في مصر اليوم.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم..فيديو
مرور الجيزة تكشف الحالة المرورية بالشوارع والمحاور الرئيسية.. فيديو
الأرصاد: اضطراب الملاحة البحرية بالبحر الأحمر وخليج السويس..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟

ما هو مصدرك الأول للتعرف على الأخبار من حولك ؟