مدبولى يلتقي رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب للاتفاق على أجندة دور الانعقاد القادم

يلتقى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، اليوم، الثلاثاء، رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب والقوى السياسية في البرلمان.



ويأتى الاجتماع للاتفاق على الأجندة التشريعية وللترتيب للأمور المتعلقة ببدء دور الانعقاد الرابع، كما يستمع لمطالب الهيئات البرلمانية.



وقال أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنه سيشارك في الاجتماع الذي يبدأ بعد قَلِيل.



ومن المقرر أن تعلن الهيئات البرلمانية خلال الاجتماع مطالبها من الحكومة، حيث يعتبر الاجتماع أحد أشكال الحوار بين الحكومة والبرلمان.