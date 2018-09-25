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أخبار العالم

قبرص ترحب بموقف البرلمان الأوروبي بشأن فرض عقوبات ضد تركيا

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:49 ص
صدى البلد
أش أ
رحب رئيس مجلس النواب القبرصي ديمتريس سيلوريس اليوم الثلاثاء بموقف لجنة الالتماسات في البرلمان الأوروبي بشأن فرض عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا بسبب احتلالها لبلدة فاماجوستا القبرصية.

وقال سيلوريس في بيان له (نقلته وكالة الانباء القبرصية "سي إن إيه") انني أرحب ترحيبا حارا بموقف لجنة البرلمان الأوروبية المعنية بالالتماسات ورئيستها سيسيليا فيستروم لفرضها عقوبات سياسية واقتصادية على تركيا لرفض الأخيرة تحرير بلدة فاماجوستا المحاطة بالأسوار.

كما أشار البرلماني القبرصي إلى أن قرار البرلمان الأوروبي في هذا الشأن هو "موقف واضح يستند إلى قيم الاتحاد الأوروبي ومبادئه".

في السياق ذاته، أكدت مصادر قبرصية أن الجانب التركي لايزال يتجاهل دعوات المجتمع الدولي المتعلقة بقبرص ويواصل احتلال بلدة فاماجوستا، وأشارت إلى أن العديد من قرارات الأمم المتحدة طالبت بإحترام استقلال قبرص ووحدتها وسلامة أراضيها وعودة النازحين إلى ديارهم، فضلا عن انسحاب القوات الأجنبية من الجزيرة، إلا أن تركيا تجاهلت جميع الدعوات والقرارات، وأضافت أن 37% تقريبا من أراضي جمهورية قبرص تقع تحت الاحتلال العسكري التركي.

يذكر أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974 عندما غزتها القوات التركية واحتلت 37% من أراضيها. واختتمت آخر جهود مفاوضات التوصل إلى تسوية للقضية القبرصية في صيف العام الماضي في منتجع كران مونتانا السويسري دون حل. وتهدف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة إلى إعادة توحيد قبرص تحت سقف اتحادي.

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