غدا سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يشارك في مشاورات حول أفغانستان بطهران

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي أن سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف سيشارك غدا /الأربعاء/ في مشاورات متعددة الأطراف على مستوى مجالس الأمن القومي في طهران، لبحث المسألة الأفغانية.
وذكر بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم /الثلاثاء/، أن مشاورات متعددة الأطراف عبر قنوات مجالس الأمن القومي ستعقد في طهران غدا حول المسألة الأفغانية.
وأضاف البيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف سيمثل روسيا في هذه المشاورات.
وذكر بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم /الثلاثاء/، أن مشاورات متعددة الأطراف عبر قنوات مجالس الأمن القومي ستعقد في طهران غدا حول المسألة الأفغانية.
وأضاف البيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف سيمثل روسيا في هذه المشاورات.