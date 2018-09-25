غدا سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يشارك في مشاورات حول أفغانستان بطهران

أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي أن سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف سيشارك غدا /الأربعاء/ في مشاورات متعددة الأطراف على مستوى مجالس الأمن القومي في طهران، لبحث المسألة الأفغانية.



وذكر بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم /الثلاثاء/، أن مشاورات متعددة الأطراف عبر قنوات مجالس الأمن القومي ستعقد في طهران غدا حول المسألة الأفغانية.



وأضاف البيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف سيمثل روسيا في هذه المشاورات.

