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أخبار العالم

غدا سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي يشارك في مشاورات حول أفغانستان بطهران

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:56 ص
صدى البلد
أش أ
أعلن المكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي أن سكرتير المجلس نيقولاي باتروشيف سيشارك غدا /الأربعاء/ في مشاورات متعددة الأطراف على مستوى مجالس الأمن القومي في طهران، لبحث المسألة الأفغانية.

وذكر بيان للمكتب الصحفي لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم /الثلاثاء/، أن مشاورات متعددة الأطراف عبر قنوات مجالس الأمن القومي ستعقد في طهران غدا حول المسألة الأفغانية.

وأضاف البيان أن سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيقولاي باتروشيف سيمثل روسيا في هذه المشاورات.

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