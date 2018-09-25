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اقتصاد

بدء تسليم قطع الأراضي السكنية بالحي السكني في المنيا الجديدة.. الأحد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:37 ص
صدى البلد
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى السكنية بالحى السياحى، التى سبق حجزها، وذلك ابتداءً من يوم الأحد 30/9/2018، وحتى يوم الثلاثاء 9/10/2018.

وقال أحمد إنه سيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الأولي، بلوك 10049، من 1: 18، يوم الأحد 30/9/2018، والقطع من 19: 36، يوم الإثنين 1/10/2018، وقطع أراضى البلوك 10050، من 1 : 18، يوم الثلاثاء 2/10/2018، والقطع من 19 : 30، يوم الأربعاء 3/10/2018، وسيتم تسليم قطع أراضى المنطقة الثانية، من 1 : 11، يوم الخميس 4/10/2018، وتم تخصيص يومى الاثنين 8/10/2018، والثلاثاء 9/10/2018، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد المقررة.​

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