صحة الإسكندرية تشكل لجان للمرور على المدارس خلال العام الدراسي

أصدر الدكتور محمد أبو سليمان "وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تعليماته بتكثيف المرور علي المدارس مع بداية العام الدراسى الجديد وتشكيل لجان من إدارة الصحة المدرسية وصحة البيئة ومراقبة الأغذية للمرور الدوري علي جميع مدارس المحافظة للتأكيد على النظافة العامة والتهوية والانارة وكثافة الطلاب في الفصول، مع سحب عينات من مياه الشرب وارسال العينات للفحص البيلوجي.



وشدد "أبو سليمان"، على التأكد من نظافة واستخدام المطهرات في دورات المياه والتأكد من سلامة وصلاحية المأكولات والوجبات في المقاصف المدرسية ووجود شهادات صحية سارية للعاملين داخله.



وأكد على سرعة الانتهاء من الفحص والكشف الطبي الشامل للمستجدين في كل بدء مرحلة دراسية وتعليمية..وإعداد الخطة التطعيمية لكل مرحلة تعليمية علي مدار العام والقضاء علي الباعة الجائلين امام المدارس.



كما وجه وكيل الوزارة بضرورة بالإبلاغ الفورى مع عزل وتحويل اي حالة فور ظهورها لاي مرض معدي داخل المدارس واتخاذ الاجراءات الوقائية داخل المدرسة مع مراقبة كل أجواء البيئة المدرسية الداخلية والخارجية للطلاب.



و شدد "أبو سليمان" على أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمخالفين للاشتراطات الصحية داخل المدارس.



ومن جهة أخرى أكد "أبو سليمان"، على تقديم كل الدعم الطبي للندوات الصحية لرفع الوعي الصحي وغرس المفاهيم الطبية الصحيحة والسلوك الصحي السليم للطلاب وتوعيتهم من كل ما يمس ويضر صحتهم.