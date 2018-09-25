وزير الدفاع الأمريكي يشيد بصمود قوات الأمن الأفغانية أمام هجمات المتمردين

أشاد وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بالصمود والمقاومة، اللذين تحلت بهما قوات الأمن الأفغانية في مواجهة هجمات المتمردين المميتة.



ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن ماتيس قوله - خلال مؤتمر صحفي عقد في البنتاجون - "حتى الآن، تكبدت القوات خسائر فادحة إلا أنها تواصل القتال، ونقوم بدورنا في تقديم المزيد من الدعم في مجالات محددة".



وأضاف أن قوات التحالف تواصل التدريب وتقديم المشورة والمساعدة لشركائها الأفغان، مشيرا إلى أن القوات التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقوم بتعديل التكتيكات وتقديم المزيد من الدعم لمناطق معينة.



وأكد وزير الدفاع الأمريكي أن مسؤولين في الولايات المتحدة والتحالف يراجعون باستمرار العمليات في أفغانستان فيما يتعلق بعدد الضحايا وأعداد القوات الأفغانية المدربة، فضلا عن عدد العاملين مع هذه القوات.