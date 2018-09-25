الرئيس القبرصي يلتقي بقادة الدول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

حضر الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس اجتماع نظيره الأمريكي دونالد ترامب تحت عنوان (النداء العالمي للعمل على مشكلة المخدرات العالمية)، وذلك على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة.



وذكرت وكالة الأنباء القبرصية أن أناستاسياديس حضر الليلة الماضية مؤتمر قمة نيلسون مانديلا للسلام، والذي نظمه الأمين العام للأمم المتحدة، مشيرة إلى أن الرئيس القبرصي التقى أيضا برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، حيث ناقشا القضايا الثنائية والعلاقات المتميزة بين قبرص وأرمينيا.



ووفقا لمصدر حكومي، فقد أعرب الزعيمان عن دعمهما للمواقف المبدئية فيما يتعلق باحترام مبادئ "مدريد"، وهي حق تقرير المصير واحترام وحدة أراضي الدول، كما ناقشا الدعم الذي تسعى إليه قبرص في تعاملها مع الخطوات التركية الرامية إلى زعزعة الاستقرار بالمنطقة، إلى جانب مناقشة الاجتماع الثلاثي المرتقب بين قبرص واليونان وأرمينيا.



ومن المقرر أن يعقد الرئيس القبرصي، اليوم /الثلاثاء/ في نيويورك، سلسلة من الاجتماعات مع زعماء الدول على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.







