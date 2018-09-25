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تعليم

انعقاد اختبارات الطلاب المتقدمين للدراسات العليا برياض أطفال مطروح

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:58 ص
صدى البلد
نور محمود
أكد الدكتور إبراهيم الصاوي، عميد كلية رياض الأطفال بمطروح، أنه تم انعقاد اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، للطالبات المتقدمات للالتحاق بكلية رياض الأطفال، والطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا بذات الكلية.

وأضاف "الصاوي"، أن الاختبارات تحت إشراف عميد الكلية، والدكتورة نجلاء محمد، القائم بعمل وكيلة الكلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لإجراء الاختبارات للطالبات المتقدمات للفرقة الأولى، والطلاب المتقدمين للدراسات العليا.

وأشار إلى أن عدد المتقدمين للدبلوم العام 12 طالبًا، والدبلوم الخاص 30 طالبًا، وتمهيدي الماجستير 9 طلاب، وعدد الطالبات المتقدمات لاجتياز الاختبارات 24 طالبة وتم ترشيحهن فى المرحلتين الأولى والثانية لتنسيق الجامعات.

وأوضح أن اختبارات الطالبات اللاتي تم ترشيحهن في المرحلة الثالثة، سيعقد خلال الأيام المقبلة عقب ورود الكشوف من مكتب التنسيق الرئيسي.

ولفت إلى أن الاختبارات تضمنت 5 أقسام، هي: الاختبار التحريري، والشخصي، والحركي، والفني، والموسيقي، مشيرًا إلى أنه تم إجراء المقابلات الشخصية للطلاب المتقدمين للالتحاق ببرنامج الدراسات العليا "الدبلوم العام، والدبلوم الخاص وتمهيدي الماجستير" لأقسام العلوم النفسية والتربوية والأساسية".

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