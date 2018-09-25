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ديني

وزير الأوقاف يلقي محاضرة ثقافية بمصلحة الأمن العام ..اليوم

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 10:38 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد
يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محاضرة هامة اليوم الثلاثاء بمصلحة الأمن العام بالقاهرة ، تحت عنوان : " تاريخ التنظيمات الإرهابية " ، ويعقب المحاضرة حوار مفتوح مع الضباط المشاركين في الندوة .

وذلك في إطار اللقاءات والندوات التثقيفية التي تنظمها وزارة الداخلية في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة .

وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إجراء ثلاث مسابقات لحفظ القرآن الكريم ، الأولى محلية تشجيعية ، والثانية مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالثة المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، وقد قررت الوزارة تخصيص مليون جنيه للمسابقة العالمية ، ومائتي ألف جنيه للمسابقة المحلية التشجيعية ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة .

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