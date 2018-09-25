وزير الأوقاف يلقي محاضرة ثقافية بمصلحة الأمن العام ..اليوم

يلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف محاضرة هامة اليوم الثلاثاء بمصلحة الأمن العام بالقاهرة ، تحت عنوان : " تاريخ التنظيمات الإرهابية " ، ويعقب المحاضرة حوار مفتوح مع الضباط المشاركين في الندوة .



وذلك في إطار اللقاءات والندوات التثقيفية التي تنظمها وزارة الداخلية في مواجهة الفكر المتطرف وتصحيح المفاهيم الخاطئة .



وكانت وزارة الأوقاف قد قررت إجراء ثلاث مسابقات لحفظ القرآن الكريم ، الأولى محلية تشجيعية ، والثانية مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة ، والثالثة المسابقة العالمية للقرآن الكريم ، وقد قررت الوزارة تخصيص مليون جنيه للمسابقة العالمية ، ومائتي ألف جنيه للمسابقة المحلية التشجيعية ومسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة .