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حوادث

إصابة شخصين فى انقلاب سيارة بالوادى الجديد

الثلاثاء 25/سبتمبر/2018 - 11:14 ص
صورة أرشيفية - حادث
صورة أرشيفية - حادث تصادم
منصور ابو العلمين
أصيب شخصان صباح اليوم، الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل أسفل النقب طريق الخارجة - أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقِلَ المصابان إلى مستشفى الخارجة العام.

تلقى اللواء محمد كمال، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة، يفيد بإصابة كل من محمد مجاهد عبد العال، 38 سنة، ومحمود فخري، ٣٥ سنة، في حادث انقلاب سيارة نقل بطريق الخارجة أسيوط، ونقلهما بالإسعاف لمستشفى الخارجة العام.

وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة للتحقيق.

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