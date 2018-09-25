النائب محمد العقاد: ننتظر استثمارات ضخمة بعد زيارة الرئيس لنيويورك

قال النائب محمد العقاد، إن زيارة الرئيس السيسى لنيويورك بمثابة فرصة جوهرية لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر خاصة مع حالة الاستقرار والتنمية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية، وذلك من خلال اللقاءات الثنائية التى عقدها الرئيس مع رؤساء العديد من البلدان لفتح آفاق من التعاون فى الاستثمار وجميع المجالات والقطاعات.



وأشار النائب، فى بيان صحفى له اليوم، إلى أن مصر من خلال مشاركتها فى أعمال دورة الأمم المتحدة، إنما يعبر عن الدور المحورى الذى تلعبه مصر نيابة عن أفريقيا والشرق الأوسط والمنطقة الاقليمية بالكامل وهذا بفضل مجهودات الرئيس السيسى منذ أن تولى الحكم واستطاع أن يعيد لمصر هيبتها داخليا وخارجيا.



وأكد النائب، أن العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية تشهد تعاونا كبيرا خاصة فى مجال الاستثمار، حيث إن 33% من حجم الاستثمار الأمريكى الموجه إلى أفريقيا يرتكز فى مصر، نظرا للمناخ الاستثماري المحفز الذى تم تهيئته فى مصر من خلال الجهود التى تبذلها الدولة، وهذا يعود لتوجيهات القيادة السياسية وحزمة التشريعات التى اقرها البرلمان مؤخرا تصب فى هذا الإطار.